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В Латвии в канун празднования 80-летия Победы собираются массово снести памятники в честь освобождения уже на братских могилах советских воинов. Перед этим власти хотят провести исследования, доказывающие, что захоронений нет.

Бывший депутат Рижской думы, заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов уверен, что освободившиеся места займут памятники «героям национал-освободительно движения», а если попросту – карателям и душегубам из концентрационных лагерей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет сомнения, что это будет доведено до конца. Никакие международные нормы не действуют, они довольно давно уже попраны. И если даже будет какое-то судебное разбирательство – это будет потом. А сейчас национал-озабоченные элиты, если вообще их можно элитами назвать, действуют на свой внутренний электорат, такой же отмороженный на всю голову, как и любой нацист. Мы знаем, что национализм – это низость духа. А нацизм – это ближе, конечно, к психиатрии», – отметил он в комментарии «Первому севастопольскому».

По словам эксперта, латвийские власти удивляют каждый раз, и кажется этой подлости и мещанству «строго в рамках закона» нет предела.

«Здесь останки наши воинов, совершивших Великую Победу, наших предков. И эти люди, прикрывая политическими взглядами ненависть к нашей Великой Победе, считая, что нам когда-то просто свезло, пытаются взять реванш. Чем отличается обычный воин, который воюет в траншеях, от карателей? Те приходят убивать безоружных детей и стариков, мстят мёртвым, нашим детям запрещают учиться на родном языке, а пенсионерам не платят пенсию и пытаются насильственно депортировать», – подчеркнул Панкратов.

Он добавил, что европейские институты наверняка знают о планах Латвии. Но в отношении русских, которые 80 лет назад пали смертью храбрых, освобождая Европу, это в порядке вещей. Потому то Европа всегда была «коричневая», только теперь ее голливудская улыбка превратилась в звериный оскал.