Европу отодвинули на задворки в украинском вопросе

США превращают Европу в отсталую и технологически зависимую часть мира, отодвигая ее на задворки истории.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцев полностью отодвинули от процесса по Украине. Что касается обеспечения поддержки Украины, то сейчас первое, что мы видим. «Рейнметал» заявил, что они будут выпускать ракеты «Атакмс», «Пэтриот», противотанковые Джавелины. Что значит выпускать у себя? Это значит попросту американцы будут присылать машины, комплекты и они там будут заниматься отверточной сборкой. Это говорит о том, что научные школы и технические базы для того, чтобы освоить производство своих, немецких, или просто европейских ракет аналогичного класса у них нет.

Они соглашаются брать даже устаревшие «Атакмс». И второе, что американцы таким путем хотят привязать ту же самую Германию и страны Европы к себе по технологическим завязкам. Они собираются добиваться того, чтобы Европа не достигла технологического суверенитета в военно-технической области… Это классическая схема, которая состоит в том, что американцы уводят Европу на задворки истории.

Поэтому говорить о том, что они действуют вместе – даже по украинскому вопросу, там далеко не все так сладко. Потому что переговоры по Украине шли без Европы, Европа рвалась на встречу, которая должна была быть между Зеленским, нашей делегацией и американской делегацией, их даже не проинформировали о ходе дела, о том, чем закончились прямые переговоры Путин-Трамп. И это как раз говорит о том, что Европа отодвинута», – заявил Сивков.