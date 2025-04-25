Европейцы встревожились: не ожидали, что признание Крыма – это у Трампа всерьез

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CNN, со ссылкой на дипломатические источники в Европе, пишет, что союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву. Они не предполагали, что насчет признания Крыма он говорит всерьез.

По словам конфидентов CNN, предложения Трампа по урегулированию конфликта, включающим территориальные уступки для Украины, «воспринимаются как «опасный сигнал» для лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина».

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«Речь идет об основополагающих принципах международного права. Это в значительной степени связано с нашим собственным существованием и ослаблением любых гарантий, которые моя или другие страны имеют для нашей собственной независимости», — сказал CNN восточноевропейский дипломат. Они и другие источники говорили на заднем плане, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы.

«Если одна страна в Европе в настоящее время находится под давлением или вынуждена отказаться от части своей собственной законной территории, территории, которая была признана частью Украины… если одна страна в Европе будет вынуждена это сделать, то ни одна страна в Европе или где-либо еще не сможет чувствовать себя в безопасности, будь то НАТО или нет», — добавил конфидент CNN в дипкругах.

В разговоре с CNN неназванный европейский чиновник отметил прогресс в переговорах с Украиной на этой неделе: украинскую сторону «подвели к точке», где начнутся обсуждения территорий. По его словам, переговорщики убедили украинцев занять более лояльную позицию к администрации США.

По словам конфидента издания, концепция администрации Трампа предполагает значительные жертвы со стороны Киева, в том числе признание США Крыма российской территорией и передачу Украиной других участков территории России.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в среду призвал «заморозить территориальные границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня».

На вопрос о том, на какие уступки идет, со своей стороны, Россия, Трамп вчера ответил: «Остановить войну», предположив, что «не забрать всю Украину» — это «довольно большая уступка».

«Предложение о фактическом признании США Крыма частью России обратило бы вспять многолетнюю политику США, утверждающую, что, несмотря на российскую аннексию, Крым является территорией Украины», – утверждает CNN.

Европейские чиновники говорят, что не последуют этому примеру, оставив США в изоляции. Азиатские союзники США, по данным CNN, также «все больше обеспокоены соглашением об окончании войны, которое вознаградило бы Россию после смертоносного конфликта».

В частных беседах с американскими партнерами азиатские дипломаты якобы выразили свою обеспокоенность глобальными последствиями урегулирования, которое нарушает границы Украины, говорится в публикации.

«Китай наблюдает. Мы сообщили об этом администрации Трампа. Мы обеспокоены тем, что они могут вынести сигнал из любого конца войны, который, как представляется, вознаградит Россию за кровопролитие», — сказал один неназванный азиатский дипломат.

Все внимание теперь приковано к ожидаемой встрече между специальным посланником Стивом Виткоффом и Путиным.