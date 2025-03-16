«Европейцы не будут нуждаться в согласии Путина»: очередное антироссийское интервью Макрона, о чем оно?

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Президент Франции Эмманюэль Макрон дал большое интервью региональным СМИ, в частности Le Parisien-Aujourd’hui en France. В беседе с журналистами он сделал ряд жестких антироссийских заявлений.

«Европейцы не будут нуждаться в согласии Путина. Украина является суверенным государством, и если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет», – уверяет Макрон.

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Отказ Путина от любого развертывания европейских сил для обеспечения безопасности Украины, по словам Макрона, является «явным признаком стратегической экзистенциальной угрозы», о которой он говорил в воинственном телеобращении 5 марта.

Он также отмечает необходимость «давления» на Россию, чтобы заставить ее согласиться на перемирие с Украиной:

«Это также момент истины: Когда Россия говорит, что прекращение огня станет передышкой украинской армии, она очень четко заявляет о своих намерениях вернуться и идти дальше. Другими словами, атаковать другие страны», – считает Макрон.

Коснулся президент Франции и франко-британского плана по миротворцам.

«Цель не в том, чтобы собрать массу солдат, поскольку сегодня самая большая европейская армия – это украинская армия (один миллион военных). Поэтому речь идет о том, чтобы разместить несколько тысяч военных в ключевых точках, чтобы осуществлять программы подготовки и демонстрировать нашу долгосрочную поддержку».

Относительно непредсказуемости Дональда Трампа Макрон считает необходимым оставаться на связи и пытаться избегать лишних осложнений, а также оставаться вовлеченными для «уменьшения неопределенности».

Военная поддержка Киева продолжается. После того, как украинские СМИ широко осветили сбивание российской ракеты с помощью Mirage 2000, Макрон не исключает поставки дополнительных самолетов, в частности, от «третьих стран, которые их используют».

Этот вопрос стал еще более чувствительным из-за того, что в последние дни возникли задержки с обновлением программного обеспечения для истребителей F-16 из-за временной приостановки военной помощи США.

Кроме самолетов, Зеленский, который в пятницу говорил с Макроном по телефону, пригласил «дистанционно управляемые ракеты и дроны», поставки которых рассматриваются.

На фоне помощи Украине и стремительного усиления обороноспособности Европы французские оборонные предприятия, руководители которых накануне были приглашены в Елисейский дворец, получат значительные заказы:

«Я попросил наших производителей активнее продвигать свои лучшие разработки в европейские страны, привыкшие покупать американское. Те, кто покупает Patriot должны получить предложение нового франко-итальянского SAMP/T. Те, кто покупает F-35, должны получить предложение Rafale. Именно так мы сможем значительно увеличить производство. Но этот процесс «отучения» партнеров от Вашингтона в пользу Парижа потребует от французских производителей значительного упрощения процессов, снижения издержек» , — заявил Макрон.

По словам Макрона, с 2022 года французский оборонный сектор уже сделал значительный рывок вперед. К примеру, производство самоходных артиллерийских установок Caesar выросло с 10 единиц в год в 2021-м до 82 в 2024-м.

Теперь Макрон хочет использовать этот подход к производству самолетов Rafale и других образцов французской военной техники.