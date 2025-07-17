Европейцы могут отказаться заменять уходящих американцев на своей территории

Елена Острякова.  
17.07.2025 16:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Европейские страны-члены НАТО могут не захотеть заменять 20 тыс американских солдат, которые будут выводиться с территории Европы.

Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джули Смит заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны-члены НАТО могут не захотеть заменять 20 тыс американских солдат, которые будут выводиться...

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«Есть два сценария, как Европа отреагирует на это. Она может сказать: хорошо, США нужно сосредоточиться на другом, мы заполним пробел. Мы усилим присутствие НАТО в Восточной Европе, чтобы Москва поняла, что она не может посягать на территорию альянса. Это было бы замечательно.

Но есть и другой сценарий, что некоторые европейцы скажут себе: США сейчас комфортно оставлять Восточную Европу без защиты. Значит, они не видят в России такой острой угрозы, как раньше, когда они отправляли туда войска. Значит, мы тоже можем сократить наше присутствие в Восточной Европе», – рассуждала Смит.

По ее словам, президент США Дональд Трамп пообещал генсеку НАТО Марку Рютте, что вывод американских войск из Европы будет медленным. Однако сама она сомневается, что Вашингтон сдержит слово, и опасается, что Европа не сможет быстро «заполнить вакуум».

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