Европейцы могут отказаться заменять уходящих американцев на своей территории

Европейские страны-члены НАТО могут не захотеть заменять 20 тыс американских солдат, которые будут выводиться с территории Европы.

Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джули Смит заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть два сценария, как Европа отреагирует на это. Она может сказать: хорошо, США нужно сосредоточиться на другом, мы заполним пробел. Мы усилим присутствие НАТО в Восточной Европе, чтобы Москва поняла, что она не может посягать на территорию альянса. Это было бы замечательно.

Но есть и другой сценарий, что некоторые европейцы скажут себе: США сейчас комфортно оставлять Восточную Европу без защиты. Значит, они не видят в России такой острой угрозы, как раньше, когда они отправляли туда войска. Значит, мы тоже можем сократить наше присутствие в Восточной Европе», – рассуждала Смит.