Европейцы могут отказаться заменять уходящих американцев на своей территории
Европейские страны-члены НАТО могут не захотеть заменять 20 тыс американских солдат, которые будут выводиться с территории Европы.
Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джули Смит заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть два сценария, как Европа отреагирует на это. Она может сказать: хорошо, США нужно сосредоточиться на другом, мы заполним пробел. Мы усилим присутствие НАТО в Восточной Европе, чтобы Москва поняла, что она не может посягать на территорию альянса. Это было бы замечательно.
Но есть и другой сценарий, что некоторые европейцы скажут себе: США сейчас комфортно оставлять Восточную Европу без защиты. Значит, они не видят в России такой острой угрозы, как раньше, когда они отправляли туда войска. Значит, мы тоже можем сократить наше присутствие в Восточной Европе», – рассуждала Смит.
По ее словам, президент США Дональд Трамп пообещал генсеку НАТО Марку Рютте, что вывод американских войск из Европы будет медленным. Однако сама она сомневается, что Вашингтон сдержит слово, и опасается, что Европа не сможет быстро «заполнить вакуум».
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