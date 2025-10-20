Европа ведет необъявленную войну с Россией – американский полковник
Европа уже ведет войну с Россией на ряде направлений, но не признает этого.
Об этом в эфире телеканала TVP World заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Свита, это касается противостояния в гибридной войне и кибератак.
«Европа сейчас начинает понимать, что русские становятся все более агрессивными вдоль границ, с вторжениями беспилотников, с вторжениями вертолетов, как это было в Эстонии, а также с частыми вторжениями истребителей.
Так что это не просто угроза беспилотников, о которой им нужно беспокоиться, сейчас в НАТО есть угроза – если посмотреть на все диверсии, которые происходят в гибридной войне и кибератаках, Европа сейчас воюет с Россией. Просто они этого не признают», – заявил Свит.
