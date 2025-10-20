Европа ведет необъявленную войну с Россией – американский полковник

Анатолий Лапин.  
20.10.2025 11:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 84
 
Война, Дзен, ЕС, Россия


Европа уже ведет войну с Россией на ряде направлений, но не признает этого.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа уже ведет войну с Россией на ряде направлений, но не признает этого. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Свита, это касается противостояния в гибридной войне и кибератак.

«Европа сейчас начинает понимать, что русские становятся все более агрессивными вдоль границ, с вторжениями беспилотников, с вторжениями вертолетов, как это было в Эстонии, а также с частыми вторжениями истребителей.

Так что это не просто угроза беспилотников, о которой им нужно беспокоиться, сейчас в НАТО есть угроза – если посмотреть на все диверсии, которые происходят в гибридной войне и кибератаках, Европа сейчас воюет с Россией. Просто они этого не признают», – заявил Свит.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить