Европа уже сошла с ума, нам осталось доломать её «моральный дух» – Караганов

Европейские элиты «в отчаянии и толкают свои страны к эпической войне».

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в Европе, просто невероятно. Это хуже, чем было перед первой и второй мировыми войнами. Их антироссийская истерия хуже, чем в гитлеровской Германии», – сказал Караганов.

Он считает, что власти ЕС демонстрируют «стратегический идиотизм».

«Европейцы просто сошли с ума. Они этого еще не понимают, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев или лет они начнут понимать, что смотрят в пропасть. Но сейчас они хотят продлить войну как можно дольше, отправляя украинцев на смерть, когда они потеряли уже больше миллиона человек.

Они хотят отправить в бой жителей Восточной и Центральной Европы. Им нужна эта война, чтобы спасти свою элиту, которая совершенно безумна и потерпела полный крах. Им нужна эта война, чтобы скрыть свои ошибки. Они потерпели неудачу, и им нужна война», – сказал Караганов.