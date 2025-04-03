Европа уже сошла с ума, нам осталось доломать её «моральный дух» – Караганов
Европейские элиты «в отчаянии и толкают свои страны к эпической войне».
Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что происходит в Европе, просто невероятно. Это хуже, чем было перед первой и второй мировыми войнами. Их антироссийская истерия хуже, чем в гитлеровской Германии», – сказал Караганов.
Он считает, что власти ЕС демонстрируют «стратегический идиотизм».
«Европейцы просто сошли с ума. Они этого еще не понимают, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев или лет они начнут понимать, что смотрят в пропасть. Но сейчас они хотят продлить войну как можно дольше, отправляя украинцев на смерть, когда они потеряли уже больше миллиона человек.
Они хотят отправить в бой жителей Восточной и Центральной Европы. Им нужна эта война, чтобы спасти свою элиту, которая совершенно безумна и потерпела полный крах. Им нужна эта война, чтобы скрыть свои ошибки. Они потерпели неудачу, и им нужна война», – сказал Караганов.
Он считает, что «европейские соседи стали врагами», и России нужно сломить их моральный дух.
«Мы, слава Богу, закончили наше европейское путешествие, которое затянулось на 130 лет дольше, чем нужно», – резюмировал Караганов.