Европа уже сошла с ума, нам осталось доломать её «моральный дух» – Караганов

Елена Острякова.  
03.04.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 216
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские элиты «в отчаянии и толкают свои страны к эпической войне».

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью телеканалу Аль-Арабия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские элиты «в отчаянии и толкают свои страны к эпической войне». Об этом глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«То, что происходит в Европе, просто невероятно. Это хуже, чем было перед первой и второй мировыми войнами. Их антироссийская истерия хуже, чем в гитлеровской Германии», – сказал Караганов.

Он считает, что власти ЕС демонстрируют «стратегический идиотизм».

«Европейцы просто сошли с ума. Они этого еще не понимают, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев или лет они начнут понимать, что смотрят в пропасть. Но сейчас они хотят продлить войну как можно дольше, отправляя украинцев на смерть, когда они потеряли уже больше миллиона человек.

Они хотят отправить в бой жителей Восточной и Центральной Европы. Им нужна эта война, чтобы спасти свою элиту, которая совершенно безумна и потерпела полный крах. Им нужна эта война, чтобы скрыть свои ошибки. Они потерпели неудачу, и им нужна война», – сказал Караганов.

Он считает, что «европейские соседи стали врагами», и России нужно сломить их моральный дух.

«Мы, слава Богу, закончили наше европейское путешествие, которое затянулось на 130 лет дольше, чем нужно», – резюмировал Караганов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора