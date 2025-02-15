Европа тайно работает над отправкой войск на Украину, но концы с концами не сходятся – Associated Press

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Associated Press пишет, что группа европейских стран «втайне работает над планом отправки войск в Украину». Предполагается, что этот контингент должен «помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией».

Утверждается, что «в авангарде этих усилий» находятся Британия и Франция, хотя подробности остаются скудными. Страны, участвующие в обсуждении, не хотят раскрывать карты и давать Владимиру Путину преимущество, если он согласится на переговоры.

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По данным агентства, этот вопрос начали прорабатывать примерно год назад.

Однако пока совершенно не ясно, как это будет сделано. Конечный план должен отталкиваться от того, как будет выглядеть послевоенная линия соприкосновения, говорят эксперты, привлеченные к планированию.

Европейцы начали изучать вопрос о том, какие силы могут понадобиться, около года назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что Дональд Трамп может пойти против них, а возможно, и против Украины, чтобы заключить сделку с Путиным.

После избрания Трампа, группа лидеров и министров встретилась с Зеленским в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Переговоры основывались на идее, выдвинутой президентом Франции в начале 2024 года. Тогда его отказ исключить введение войск на территорию Украины вызвал возмущение, в частности, со стороны лидеров Германии и Польши.

Макрон со своими планами оказался в изоляции на европейской арене, но с тех пор его план набирает обороты. Но много в том, как могут выглядеть эти силы, и кто будет принимать в них участие, будет зависеть от условий мирного урегулирования и многого другого.

«Мы находимся на очень ранней стадии», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью AP в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Ключевая проблема – количество миротворцев, необходимых для выполнения поставленной задачи и степень вовлеченности в этот процесс США.

Как признался в кулуарах Мюнхенской конференции мистер обороны Эстонии Ханно Певкур: «Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до пары тысяч с обеих сторон, то для Европы не проблема также присутствовать там». Контролировать же всю тысячекилометровую линию соприкосновения «европейцы не хотят, поскольку это потребовало бы слишком много войск».

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет настаивал на «надежном международном надзоре за линией соприкосновения», что означает линию фронта протяженностью около 1000 километров. Европейцы не согласны, поскольку для этого потребуется слишком много войск, которых у них нет.

Почти все согласны с тем, что некая «американская поддержка» необходима. Европейские вооруженные силы уже давно полагаются на превосходство США в логистике, воздушном транспорте и других военных возможностях.

«Любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», — сказал глава Пентагона Хегсет почти 50 западным сторонникам Украины. Если они отправятся в Украину, сказал он, «они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО».

Он не сообщил, какую роль могут сыграть США. С точки зрения Украины, операция только с участием Европы просто не сработает.

«Любые гарантии безопасности невозможны без американцев», — предупредил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг любое участие в США в посылке войск на Украину. Он заявил, что важной частью переговоров об урегулировании конфликта должен быть реализм, которого раньше не хватало.

Более того, Хегсет добавил, что если это сделают европейцы без согласия США, то их контингент не будет прикрывать с воздуха НАТО.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс также заявил, что The Wall Street Jounral неверно истолковала его слова о возможности отправки военных США на Украину. Он назвал предположения газеты «абсурдными».

«Как я всегда говорил: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война – только между Россией и Украиной», – написал Вэнс в соцсети.

Эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцы должны направить на Украину не команду миротворцев, подобных «голубым каскам» ООН, а надежный и крупный контингент.

«Это должна быть реальная сила, (чтобы) русские знали, что если они когда-нибудь испытают ее, то будут раздавлены. И вы можете быть уверены, что Россия испытает ее», — заявил Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

«У них должна быть воздушная мощь, крупные сухопутные силы, беспилотники, контрбеспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона. Все это», – сказал он. «Если они придут туда с кучкой голубых касок и винтовками, их просто раздавят».

Французский генерал в отставке Доминик Тринкуанд, бывший глава военной миссии Франции при ООН, согласился с тем, что миротворцы ООН лучше подходят «для развертывания в зонах, которые гораздо более стабильны». «Для начала, чтобы организовать эту операцию с помощью солдат, собранных со всего мира, потребуется около года», – сказал он.

Зеленский настаивает, чтобы численность войск составляла не менее 100 000 -150 000 человек. В СМИ появлялись сообщения о том, что численность контингента составит 30 000-40 000 человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр. В интервью Financial Times Макрон сказал, что идея развертывания огромных сил «надуманна».