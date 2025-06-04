Европа продолжит оттягивать столкновение с РФ ценой Украины

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС


У европейцев в ближайшей перспективе нет и не предвидится такого количества ресурсов, чтобы воевать с Россией в долгую.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У европейцев в ближайшей перспективе нет и не предвидится такого количества ресурсов, чтобы воевать...

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«На декабрь прошлого года количество было 80 тысяч снарядов в месяц. Цифра немалая для гражданского. Но на российско-украинском фронте украинская сторона за сутки при очень щадящем режиме расстреливает 8 тысяч снарядов. То, что американцы делают месяц, мы расстреляем за 10 дней. Русские за сутки – от 40 до 28 тысяч снарядов большого калибра. Поэтому – всё в сравнении.

И когда Германия в декабре, опять же, прошлого года сказала, что на складах бундесвера всего-навсего на три недели боёв, понимаете? Почему Европа и пытается затянуть ситуацию в долгую, рассказывая, что Россия нападёт, может, через три года, может через пять. Потому что они понимают, что у них нет ресурсов, чтобы воевать в долгую», – сказал Криивонос.

«А у России есть эти ресурсы как людские, так и экономические, если им не бить по голове лопаткой ежедневно», – добавил генерал.

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