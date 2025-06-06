Европа не спасёт киевский режим без активного участия США – американский адмирал

Елена Острякова.  
06.06.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


95% оружия на Украине американского производства.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

95% оружия на Украине американского производства. Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк...

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«Более 50% западного оборудования, которое поставляли европейцы, было американским. У них нет развитой оборонной промышленности. Я не думаю, что они могут предоставить Украине то, что ей нужно», – сказал Монтгомери.

Он связывает это с тем, что американский ВПК создавался 40 лет – и в него вложены триллионы долларов.

«А европейцы не взяли на себя таких обязательств. И когда президент Макрон говорит о европейском решении, сумма, которую он называет, слишком мала. Так что в ближайшие десятилетия европейцам придется полагаться на нас в плане перевооружения. Им также придется создавать собственную оборонную промышленность», – указал Монтгомери.

Он предлагает европейцам создавать совместные предприятия с США.

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