Европа не спасёт киевский режим без активного участия США – американский адмирал

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95% оружия на Украине американского производства.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более 50% западного оборудования, которое поставляли европейцы, было американским. У них нет развитой оборонной промышленности. Я не думаю, что они могут предоставить Украине то, что ей нужно», – сказал Монтгомери.

Он связывает это с тем, что американский ВПК создавался 40 лет – и в него вложены триллионы долларов.

«А европейцы не взяли на себя таких обязательств. И когда президент Макрон говорит о европейском решении, сумма, которую он называет, слишком мала. Так что в ближайшие десятилетия европейцам придется полагаться на нас в плане перевооружения. Им также придется создавать собственную оборонную промышленность», – указал Монтгомери.

Он предлагает европейцам создавать совместные предприятия с США.