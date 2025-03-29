Европа не сможет сопротивляться России еще полтора года – экс-посол в США
Ближайший год-полтора страны Европы будут не в состоянии сопротивляться якобы вероятному нападению России.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Путина есть большое желание показать несостоятельность НАТО реагировать решительно. На мой взгляд, данные, публично озвученные странами НАТО, показывают, что эта готовность не сформирована, она будет только в последующие годы сформирована. Таким образом, возможность угроз применения силы, что также является нарушением Устава ООН, если мы его еще помним. Такие угрозы сохраняются ближайший год – в этом году, и в начале следующего», – сказал Чалый.
По его мнению, под это дело Россия даже может прекратить войну на Украине.
«Более того, это окно возможностей у России наиболее привлекательно, и оно может быть даже усилено остановкой огня на Украине. Возникает очень много факторов, когда во время переговоров о мире может быть начат процесс подготовки России к следующему вторжению по суше в Европу», – подытожил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: