Европа не сможет сопротивляться России еще полтора года – экс-посол в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ближайший год-полтора страны Европы будут не в состоянии сопротивляться якобы вероятному нападению России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У Путина есть большое желание показать несостоятельность НАТО реагировать решительно. На мой взгляд, данные, публично озвученные странами НАТО, показывают, что эта готовность не сформирована, она будет только в последующие годы сформирована. Таким образом, возможность угроз применения силы, что также является нарушением Устава ООН, если мы его еще помним. Такие угрозы сохраняются ближайший год – в этом году, и в начале следующего», – сказал Чалый.

По его мнению, под это дело Россия даже может прекратить войну на Украине.