Европа не сможет сопротивляться России еще полтора года – экс-посол в США

Вадим Москаленко.  
29.03.2025 16:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Ближайший год-полтора страны Европы будут не в состоянии сопротивляться якобы вероятному нападению России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайший год-полтора страны Европы будут не в состоянии сопротивляться якобы вероятному нападению России. Об...

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«У Путина есть большое желание показать несостоятельность НАТО реагировать решительно. На мой взгляд, данные, публично озвученные странами НАТО, показывают, что эта готовность не сформирована, она будет только в последующие годы сформирована. Таким образом, возможность угроз применения силы, что также является нарушением Устава ООН, если мы его еще помним. Такие угрозы сохраняются ближайший год – в этом году, и в начале следующего», – сказал Чалый.

По его мнению, под это дело Россия даже может прекратить войну на Украине.

«Более того, это окно возможностей у России наиболее привлекательно, и оно может быть даже усилено остановкой огня на Украине. Возникает очень много факторов, когда во время переговоров о мире может быть начат процесс подготовки России к следующему вторжению по суше в Европу», – подытожил дипломат.

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