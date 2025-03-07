Еврокомиссия обещает ценой огромных долгов вооружить Европу

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 11:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Финансы


Евросоюз выдаст 150 миллиардов кредитов странам-членам, чтобы они могли потратить эти средства на военные закупки.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз выдаст 150 миллиардов кредитов странам-членам, чтобы они могли потратить эти средства на военные...

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«Мы предложим новый финансовый инструмент. Мы предоставим 150 миллиардов евро кредитами странам-членам, чтобы ускорить процесс общей закупки. Это чрезвычайная мера для чрезвычайных времен. Эти финансы могут использоваться для возможности Европы в избранных сферах.

Поставки должны быть быстрыми, и кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей. Кредиты можно инвестировать в контракты, которые будут очень важными для оборонной индустрии. Это также способ усилить наши возможности в совместных закупках, и это снизит цену, если мы будем повышать масштаб производства», – заявила фон дер Ляйен.

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