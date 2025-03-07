Еврокомиссия обещает ценой огромных долгов вооружить Европу

Евросоюз выдаст 150 миллиардов кредитов странам-членам, чтобы они могли потратить эти средства на военные закупки.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предложим новый финансовый инструмент. Мы предоставим 150 миллиардов евро кредитами странам-членам, чтобы ускорить процесс общей закупки. Это чрезвычайная мера для чрезвычайных времен. Эти финансы могут использоваться для возможности Европы в избранных сферах.

Поставки должны быть быстрыми, и кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей. Кредиты можно инвестировать в контракты, которые будут очень важными для оборонной индустрии. Это также способ усилить наши возможности в совместных закупках, и это снизит цену, если мы будем повышать масштаб производства», – заявила фон дер Ляйен.