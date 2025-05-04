Евроинтеграция Молдовы: Ещё никто так не целовал Брюссель в зад

На уходящей неделе был целый ряд заявлений вокруг сближения Молдовы и Евросоюза. Самое громкое из Брюсселя – о разделении процессов вступления в ЕС Украины и Молдовы. Правда, вскоре евробюрократия дала задний ход, пообещав рассматривать судьбу Киева и Кишинева в одном пакете.

События в интервью ПолитНавигатору прокомментировал публицист, автор молдавского сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия» Сергей Ткач.

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ПолитНавигатор: Член Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Марта Кос допустила, что ЕС может ускорить процесс вступления в Молдовы вне зависимости от европейских перспектив Украины, которые не одобряет Венгрия. Речь шла о вступлении Молдовы в ЕС в 2029 или даже в 2028 году. Что это – возможно, пропаганда перед парламентскими выборами, на которых европейским партнерам надо протащить PAS?

Сергей Ткач: Находясь перед парламентскими выборами, в ситуации, когда рейтинг правящей партии постоянно снижается (а ЕС делает ставку именно на ее лидера Майю Санду), мы не можем уйти от этого контекста. Тактика Брюсселя не меняется, им нужны колонии с верными людьми в администрации и обязательно настроенные антироссийски. Есть строгие критерии приема стран-кандидатов в ЕС, и они не поменялись. Поэтому – да, все дело в выборах.

Марта Кос, которая курирует расширение ЕС с декабря 2024 года, отметила успехи Молдовы, оценивая шансы на вступление одновременно с Албанией и Черногорией. И глава европейской дипломатии Кая Каллас, недавно посетившая Молдову, видит здесь «большой прогресс». О каких «достижениях» Молдовы идет речь?

Это – любимая риторика Брюсселя. Примерно то же говорили, когда власть в Молдове захватили члены Альянса за евроинтеграцию. Расточали похвалы, а на деле процветала коррупция, происходил захват государства. Все это мы видим и сейчас. Речи высокопоставленных чиновников ЕС напоминают заезженную пластинку.

Да, Молдова действительно похожа на примерного ученика, вернее, на зубрилку. Перед Пасхой был скандал. Минюст выпустил циркуляр, разрешающий гражданам праздновать Пасху, печь куличи, потому что это не противоречит законодательству ЕС. Понимаете, кто сейчас во власти в Кишиневе? Это люди – более святые, чем Папа Римский. И здесь есть прогресс: еще никто так не целовал Брюссель в зад.

Но есть и «достижения», хотя только с точки зрения ЕС, а не реальной экономики и развития демократии, борьбы с коррупцией. Например, Молдова присоединилась к энергосетям ЕС, закупает на Западе газ и электроэнергию, делает все, чтобы дочерняя компания Газпрома, АО «Молдовагаз», перестала работать на отраслевом рынке.

Но это не достижения с точки зрения жителей страны, так как происходит тотальное повышение цен, коррупция достигла невероятных масштабов, власть вмешивается в правосудие, преследует оппозиционеров и инакомыслящих.

Другими словами, то, что хорошо для Брюсселя, плохо для граждан Молдовы, живущих здесь. Разве это можно назвать достижением?

Киев не готов поддержать разделение процесса евроинтеграции Украины и Молдовы, предлагаемое Брюсселем, заявила украинский вице-премьер Стефанишина. Майя Санду между тем появилась на фотографиях с Петром Порошенко, который на родине находится под санкциями, обсудила с ним евроинтеграцию. Между официальным Киевом и Кишиневом на фоне евроустремлений пролегла трещина?

Никакой трещины нет. Просто возникла ситуация, которая хорошо описана фразой «каждый умирает в одиночку». Не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе многие считают, что время Зеленского истекает. Более того, стул шатается и под госпожой фон дер Ляйен, чиновники ЕС считают Урсулу слишком «токсичной». Вашингтон хочет видеть в Брюсселе других людей, хочет демократизации ЕС. В кулуарах об этом много говорится, и Санду в курсе всех этих настроений. Я бы не стал преувеличивать роль Майи Санду в общеевропейской политике, ее встречи, скажем, с Петром Порошенко мало что значат и ни на что не влияют.

Сообщают, что Майя Санду отказалась от встречи в Бухаресте с Дональдом Трампом-младшим. Кишинев портит отношения не только с Москвой, но и с Вашингтоном? Не слишком ли дорого это обойдется Молдове?

Политика нынешних властей действительно очень дорого обходится населению. Экономисты говорят о приближающемся крахе, МВФ снижает прогнозы по развитию. Стиль правления и жизни, основанный на постоянных заимствованиях, всегда вел к такому результату – коллапсу государств, их экономическому, социальному, демографическому и политическому самоубийству. И Молдова не является исключением из этого общего правила.