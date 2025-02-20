ЕС решил показать США санкционные зубы

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16-й пакет антироссийских санкций, планируемый у утверждению Брюсселем, был ожидаем, несмотря на то, что США меняют риторику в этом вопросе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

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«Новый пакет был ожидаем. Что обращает на себя внимание, так это международно-политическая ситуация, в которой руководство ЕС вводит дополнительные санкции.

После Мюнхенской речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, шокировавшего европейских лидеров жесткой критикой в адрес Европы, Брюссель хочет продемонстрировать Вашингтону, что будет принимать самостоятельно решения по безопасности и санкциям в отношении России, без оглядки на администрацию Дональда Трампа», – считает Арбатова.

По информации СМИ, новый пакет будет одобрен в годовщину начала СВО. Штрафные санкции затронут 13 банков. Кроме того, планируется поэтапный запрет на импорт российского алюминия и сплавов

Еще ЕС намерен утвердить запрет на распространение и вещание на своей территории восьми российских СМИ.