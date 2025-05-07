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Британская Financial Times со ссылкой на четырех конфидентов в Брюсселе пишет, что ЕС подготовил санкции против вьетнамских, турецких и сербских компаний, которых он обвиняет в помощи России обойти эмбарго, в рамках 17-го пакета ограничений против Москвы.

По данным издания, предложенные санкции также направлены против 149 нефтяных танкеров «теневого флота» РФ и шести десятков физических лиц и компаний в России и Китае.

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«Эти меры направлены на сохранение давления на Москву, в то время как Европа опасается, что президент США Дональд Трамп может уйти из Украины после того, как его усилия по прекращению огня пока не принесли значительных успехов», – говорится в материале.

Некоторые чиновники ЕС также рассматривают это предложение как способ проверить готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на дополнительные санкции в преддверии решающего голосования в июле, на котором Будапешт может отменить все экономические меры ЕС против Москвы.

Ранее Венгрия угрожала наложить вето на продление всех санкций ЕС против России, происходящее дважды в год, прежде чем согласиться на их продление. Но дипломаты говорят, что Трамп укрепил решимость Орбана воспользоваться правом вето после того, как президент США призвал к миру на Украине и возобновлению экономических завязей с Россией.

Пакет, представленный вчера в столицах ЕС и обсуждаемый послами сегодня, должен быть одобрен всеми 27 членами ЕС и может быть изменен, добавляет издание.

Недавние пакеты санкций ЕС в основном были направлены на усиление существующих экономических ограничений и закрытие путей для обхода этих мер через третьи страны.

По словам официальных лиц, 17-й пакет направлен против более 20 новых компаний, которые, как считается, помогают России избегать санкций. Около десятка из них находятся в третьих странах, включая Обьединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Вьетнам и Узбекистан.

«Это будет первый случай, когда вьетнамская компания попадет в санкции Брюсселя за помощь Кремлю», – указывает Financial Times.

Пакет также добавляет в список запрещенного экспорта в Россию ряд товаров двойного назначения, имеющих потенциальное военное применение, таких как химикаты и компоненты станков.

Впрочем, как обычно, европейские двойные стандарты предусматривают также продление до июня 2026 исключения из санкций для российского Сахалинского проекта, который является важным поставщиком нефти и газа для Японии.

Дополнительный штрих к вопросу о санкциях. До войны энергоресурсы были основным товаром, который ЕС закупал у России. В 2021 году Европейский союз импортировал российских энергоносителей на сумму около 99 млрд Евро. После начала СВО доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% до 13%, нефти — с 26% до 3%, а угольный импорт был прекращен полностью.

И вот, вчера ЕС раскрыл свои траты на российскую энергию в 2024 году. Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Страсбурге, во время которой была представлена дорожная карта по отказу от российских энергоресурсов., Европа потратила а закупку российских энергоносителей 23 млрд евро – примерно по 1,8 млрд евро в месяц.