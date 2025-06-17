Визит в США главы офиса президента Украины был не просто провальным – во время переговоров с главой Госдепа Марко Рубио американский чиновник чуть ли не орал на своего визави.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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