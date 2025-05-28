Этот конфликт поднимет Россию и похоронит США – экономист Вольф

Елена Острякова.  
28.05.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика


Россия поднимется на украинском конфликте так же, как США – на Второй мировой войне.

Об этом американский экономист Ричард Вольф заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поднимется на украинском конфликте так же, как США – на Второй мировой войне....

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«Странно, что США продолжают утверждать, как это делает мистер Трамп, что война для России – это негативный опыт в экономическом плане. Странно для США, потому что в прошлом веке Вторая мировая война стала для нас тем, что помогло преодолеть великую депрессию.

Война была не разрушительным опытом, а экономическим стимулом. Уровень роста ВВП резко увеличился. Множество безработных людей были задействованы на производстве и в армии. Что-то подобное произошло и в России. Эта война стала для них стимулом. Поэтому рубль не рухнул, не наступила депрессия», – сказал Вольф.

Он также считает, что победа России не Украине положит конец гегемонии США.

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