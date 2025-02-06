«Это закончится плохо»: Украина не должна соглашаться на введение миротворцев – Болтон

Елена Острякова.  
06.02.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно быть очень осторожной на переговорах, когда речь зайдет о введении миротворцев.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно быть очень осторожной на переговорах, когда речь зайдет о введении миротворцев. Об...

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«Идея о том, что миротворцы будут только на украинской стороне, была бы огромной ошибкой. У них должен быть доступ ко всей территории, которая является частью Украины и была согласована при распаде СССР. Потому что миротворцы могут стать частью проблемы.

А в контексте ООН, если есть разделение, то оно становится постоянным. Я думаю, для Украины было бы очень неразумным соглашаться на это», – сказал Болтон.

Он считает, что миротворцам на Украине должно быть дано право применять силу в отношении российских военных, но признает, что в этом случае страны НАТО никогда не дадут разрешения на использование своих войск.

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