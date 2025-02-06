«Это закончится плохо»: Украина не должна соглашаться на введение миротворцев – Болтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно быть очень осторожной на переговорах, когда речь зайдет о введении миротворцев.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Идея о том, что миротворцы будут только на украинской стороне, была бы огромной ошибкой. У них должен быть доступ ко всей территории, которая является частью Украины и была согласована при распаде СССР. Потому что миротворцы могут стать частью проблемы. А в контексте ООН, если есть разделение, то оно становится постоянным. Я думаю, для Украины было бы очень неразумным соглашаться на это», – сказал Болтон.

Он считает, что миротворцам на Украине должно быть дано право применять силу в отношении российских военных, но признает, что в этом случае страны НАТО никогда не дадут разрешения на использование своих войск.