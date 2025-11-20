«Это ужасно»: Американский дипломат объяснил полякам новый план по Украине

Игорь Шкапа.  
20.11.2025 09:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1044
 
Политика, Польша, США, Украина


Экс-посол США в Польше Дэниел Фрид, комментируя «сливы» о новом мирном плане по Украине, заявил, что, если они правдивы, то это предложение «ужасно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в западных медиа утверждается, что план предусматривает территориальные уступки России, отказ от дальнобойного оружия и сокращение численности ВСУ более чем вдвое.

В интервью Польскому информационному агентству Фрид набросился на часто бывающего в Москве американского переговорщика Стива Уиткоффа.

«Многие сходят с ума, очень нервничают, боятся, что Трамп предаст украинцев, и я понимаю эти опасения. Не скажу, что эти опасения беспочвенны, особенно учитывая послужной список Уиткоффа, который ранее демонстрировал непонимание того, что он слышит от русских», — тревожится Фрид.

Он считает детали плана «ужасными».

«Это противоречит позиции самого Трампа, который заключается в том, что Украина имеет право на самооборону», — уверяет дипломат.

По его словам, «гарантии безопасности США, если Украина будет фактически разоружена, не имеют смысла».

