«Это ужасно»: Американский дипломат объяснил полякам новый план по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-посол США в Польше Дэниел Фрид, комментируя «сливы» о новом мирном плане по Украине, заявил, что, если они правдивы, то это предложение «ужасно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в западных медиа утверждается, что план предусматривает территориальные уступки России, отказ от дальнобойного оружия и сокращение численности ВСУ более чем вдвое.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В интервью Польскому информационному агентству Фрид набросился на часто бывающего в Москве американского переговорщика Стива Уиткоффа.

«Многие сходят с ума, очень нервничают, боятся, что Трамп предаст украинцев, и я понимаю эти опасения. Не скажу, что эти опасения беспочвенны, особенно учитывая послужной список Уиткоффа, который ранее демонстрировал непонимание того, что он слышит от русских», — тревожится Фрид.

Он считает детали плана «ужасными».

«Это противоречит позиции самого Трампа, который заключается в том, что Украина имеет право на самооборону», — уверяет дипломат.

По его словам, «гарантии безопасности США, если Украина будет фактически разоружена, не имеют смысла».