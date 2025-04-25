«Это просто фарс»: американский профессор о «мирном плане» Трампа

Максим Столяров.  
25.04.2025 09:21
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Мирные инициативы Трампа заведомо нереализуемы, потому что их не примет ни Киев, ни Москва.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные инициативы Трампа заведомо нереализуемы, потому что их не примет ни Киев, ни Москва....

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«Администрация Трампа считает, что Зеленский согласится на де-юре контроль России над Крымом, а также на де-факто контроль над четырьмя областями, которые сейчас находятся под контролем России.

Он не согласится ни на одно из этих условий. А если и согласится, то другие политики в его стране, которые имеют большой политический вес, не согласятся», – сказал Миршаймер.

«Я имею в виду, что это предложение администрации не имеет смысла, потому что его не примет не только Зеленский, но и русские. Они тоже откажутся. И действительно, все указывает на то, что русские уже отказались. Так что этот план никуда не приведет. Вы не можете придумать сделку, которую бы приняли и русские, и украинцы. Это просто невозможно.

И если вы придумаете сделку, которую Уиткофф и генерал Келлог хотели бы предложить, то украинцы скорее всего ее примут, но русские откажутся. Так что здесь нет никакой сделки между русскими с одной стороны и украинцами с другой. Так что это все фарс», – добавил политолог.

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