«Это просто фарс»: американский профессор о «мирном плане» Трампа

Мирные инициативы Трампа заведомо нереализуемы, потому что их не примет ни Киев, ни Москва.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа считает, что Зеленский согласится на де-юре контроль России над Крымом, а также на де-факто контроль над четырьмя областями, которые сейчас находятся под контролем России. Он не согласится ни на одно из этих условий. А если и согласится, то другие политики в его стране, которые имеют большой политический вес, не согласятся», – сказал Миршаймер.