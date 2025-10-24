«Это очень важно!» – ЕС планирует полностью отказаться от импорта российской нефти до 27 года

Максим Столяров.  
24.10.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 163
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Экспорт российских энергоресурсов в ЕС упал до минимума, но русофобы планируют совсем от него отказаться.

Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экспорт российских энергоресурсов в ЕС упал до минимума, но русофобы планируют совсем от него...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ЕС много споров о том, чтобы значительно снизить зависимость от России. Я помню, что в 2022 году 45% импорта газа приходилось на Россию. Сейчас это 13%.

А что касается нефти, то в 2022 году это было 26%, а сейчас 3%. И на самом деле, мне кажется, вполне нормальным постепенный отказ от этого», – рассуждал Леви.

«Наша цель – к концу 2026 года полностью отказаться от импорта российской нефти. Это очень важно, если учесть, что около 40% российского бюджета формируется за счет доходов от нефти и газа», – трепался француз.

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить