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Украинская экономика опустилась до того, что экспортирует на Запад сырьё с самой низкой добавленной стоимостью, и почти ничего не производит внутри страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономист Илья Несходовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас отрицательное торговое сальдо за прошлый год составляет 29 миллиардов долларов. За 4 месяца 2025 года отрицательная сальдо – 11,5 миллиарда долларов. У нас откровенная катастрофа. То, что мы экспортируем – мы экспортируем сырье. Сельскохозяйственное сырье и металлургию. Это две первых позиции, которые мы экспортируем. При том, что металлургия – это не всегда уже готовые изделия. Мы дошли до того, что мы экспортируем руду. Как по мне это уже настолько для нас… ну ниже уже некуда, что еще можно хуже экспортировать с самой низкой добавленной стоимостью… Руда!» – сказал экономист.

Он предложил значительно увеличить пошлины на иностранную продукцию, потому что украинские производители не могут с ней конкурировать.