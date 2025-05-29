«Это катастрофа! Экономика полностью разрушена» – украинский экономист
Украинская экономика опустилась до того, что экспортирует на Запад сырьё с самой низкой добавленной стоимостью, и почти ничего не производит внутри страны.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономист Илья Несходовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас отрицательное торговое сальдо за прошлый год составляет 29 миллиардов долларов. За 4 месяца 2025 года отрицательная сальдо – 11,5 миллиарда долларов. У нас откровенная катастрофа.
То, что мы экспортируем – мы экспортируем сырье. Сельскохозяйственное сырье и металлургию. Это две первых позиции, которые мы экспортируем. При том, что металлургия – это не всегда уже готовые изделия.
Мы дошли до того, что мы экспортируем руду. Как по мне это уже настолько для нас… ну ниже уже некуда, что еще можно хуже экспортировать с самой низкой добавленной стоимостью… Руда!» – сказал экономист.
Он предложил значительно увеличить пошлины на иностранную продукцию, потому что украинские производители не могут с ней конкурировать.
«Мы должны также пересматривать нашу систему пошлин, и защищать украинский рынок от засилья продукции, которая является конкурентной только потому, что там есть дотации.
Это не честная конкуренция, когда твой конкурент получил десятки миллиардов евро из бюджета, а ты под «Шахедами», с отключением электроэнергии, мобилизацией и так далее, ты должен с ним конкурировать.
И вот я хочу отметить, что правительство за все это время оно фактически просто бросило всех наших производителей на произвол судьбы.
Это для нас катастрофа. С чем мы выйдем после окончания войны? Полностью разрушенная экономика. Как мы будем конкурировать?», – вопрошал Несходовский.
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