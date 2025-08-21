Это будет величайший день в его карьере – русофоб Макфол придумал, как США «развести» Путина

Елена Острякова.  
21.08.2025 14:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 411
 
НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Вашингтону удастся сыграть на эмоциях лидера России так же, как различные переговорщики играют на тщеславии американского президента Дональда Трампа. Для этого нужно «позволить» утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать часть территорий.

Об этом он заявил в интервью американскому телеведущему Чарли Роузу,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я могу представить себе сценарий, в котором Путин не будет решать, будет ли Украина в НАТО или нет. И вот, как это будет работать. Мы позволим Зеленскому и Путину вести переговоры о границах. И я думаю, что президенту Зеленскому и украинскому народу придется принять очень-очень сложное решение, что они будут добиваться воссоединения только мирными средствами, чтобы Путин прекратил боевые действия. Я думаю, что просить их согласиться на аннексию – это неправильно. Но де-факто это будет территория России», – сказал Макфол.

Он уверен, что после того, как Россия получит Донбасс, она не сможет возражать против вступления Украины в НАТО.

«Это нужно сделать на первом этапе переговоров. Это будет величайший день в политической карьере Путина. Он сможет сказать своему народу: «мы победили и освободили русский народ на Украине и принесли мир». Это будет его величайший день на посту президента России. На втором этапе мы примем Украину в НАТО. И нам будет все равно, что Путин думает об этом», – сказал Макфол.

