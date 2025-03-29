«Это беспрецедентно! Нас до сих пор не пригласили на саммит НАТО» – украинский дипломат

До саммита НАТО в Гааге осталось совсем немного, а Киев до сих пор не получил приглашение, причем это впервые за последние годы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ещё угроза, я с большой печалью констатирую, что со стола переговоров, с риторики убрана тематика НАТО. Я считаю, что здесь тоже украинская сторона не должна молчать, мы должны настаивать, что тема НАТО должна оставаться в диалоге. Не в диалоге с Россией, а в диалоге между Украиной и НАТО. Я почему об этом говорю? Остаётся два с половиной месяца до саммита НАТО в Гааге. И на сегодня, насколько я понимаю, Украина до сих пор не получила приглашение на этот саммит. И это беспрецедентно», – пожаловался Елисеев.