«Это беспрецедентно! Нас до сих пор не пригласили на саммит НАТО» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
29.03.2025 16:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


До саммита НАТО в Гааге осталось совсем немного, а Киев до сих пор не получил приглашение, причем это впервые за последние годы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До саммита НАТО в Гааге осталось совсем немного, а Киев до сих пор не...

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«Есть ещё угроза, я с большой печалью констатирую, что со стола переговоров, с риторики убрана тематика НАТО. Я считаю, что здесь тоже украинская сторона не должна молчать, мы должны настаивать, что тема НАТО должна оставаться в диалоге. Не в диалоге с Россией, а в диалоге между Украиной и НАТО.

Я почему об этом говорю? Остаётся два с половиной месяца до саммита НАТО в Гааге. И на сегодня, насколько я понимаю, Украина до сих пор не получила приглашение на этот саммит. И это беспрецедентно», – пожаловался Елисеев.

«Напомню, последние годы Украина всё время присутствовала и приглашалась на саммиты НАТО. Поэтому для меня принципиально важно, чтобы Украина была приглашена. Я хотел бы мотивировать украинскую дипломатию делать всё возможное, чтобы Украина была приглашена. И это был бы сигнал, что НАТО остаётся, как говорится, в фокусе внимания Украины и членов альянса», – добавил дипломат.

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