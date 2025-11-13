Эксперты спорят, можно ли уничтожить космическую группировку НАТО

В случае масштабного противостояния с Западом, Россия будет пытаться уничтожить космическую группировку НАТО, чтобы сделать бесполезным высокоточное оружие противника.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный летчик автор блога Fighterbomber, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Я придерживаюсь той мысли, что управляемое высокоточное оружие в данный момент высокоточно, только пока летают спутники. Если будет война чуть посерьезнее, тогда спутников не будет , противодействие им есть уже сегодня, у трёх стран минимум есть, а может быть, уже и больше, пяти», – заявил блогер.

С ним не согласился ветеран разведки, Герой России Рустем Клупов:

«Куда денется космическая группировка, она чем будет уничтожена? Космическим оружием, мешком гвоздей? Конечно, противоборство будет в космосе тоже. И эти спутники-инспекторы сразу оживятся, все затаённые на сегодняшний день, замаскированные под простые гражданские спутники. Но я не думаю, что человечество, имея возможность запускать постоянно космические спутники в космос, не будет наращивать свою группировку взамен утраченной.

А, всё-таки, даже ядерное оружие в космосе, это никто не испытывал, но расчёты есть, это не является глобальным уничтожением всей космической группировки.

Поэтому, да, может быть она будет не такой насыщенный, накроет ближний космос обломками и космическим мусором, который будет очень мешать космической группировке, но, тем не менее, она все равно будет оставаться».