Экс-замглавы ГУР назвал самое большое преимущество русских

Российская Федерация – это все еще мощная военная машина, способная мобилизовать большое количество резервов.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас российская армия – это все же мощная машина, но чуточку уже сломанная, сточенная. Она до сих пор является мощной силой, она до сих пор имеет еще ресурсы. И, по моему мнению, самое большое преимущество – это возможность русских создавать, накапливать человеческие резервы, которые они и используют для этих наступлений…

Недавно СМИ облетел месседж о том, что они рекордное количество мобилизуют за время осенней призывной кампании, 160 тысяч ребят. Это резерв, потому что там проводится систематическая работа с предложением заключить контракт. Если ты заключил контракт, то есть определенные обязательства и возможность отправлять уже этого военнослужащего принимать участие в боевых действиях. Кроме того, они объявляли планы еще до 400 тысяч мобилизовать. И этот процесс у них идет, потому что они мобилизуют за деньги», – заявил Павленко.