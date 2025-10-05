Экс-советник Кучмы: «Рано или поздно Украина капитулирует»

Вадим Москаленко.  
05.10.2025 18:41
  (Мск) , Киев
Киевская хунта и её западные хозяева сами довели ситуацию до того, что у обанкротившейся Украины нет иного пути, кроме капитуляции.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил слова Владимира Путина на «Валдае», когда российский президент рассказывал, как он был в гостях у бывшего главы британского правительства Тони Блэра.

«В пижамах они кофе пили. Путин подчёркивает, что в близких отношениях были, что с ними всеми встречался. Как это всё произошло? То, что сейчас Зеленский рассказывает, что Россия и Путин всегда хотели всех убить и т.д.

А был же другой период, куда он делся? Кто поработал, чтобы этот период был уничтожен? И получается, что Зеленский искажает действительность, она была совсем другой раньше.

Сегодня – да, геноцидное вторжение. Но Путин говорил: не идите в НАТО, не приближайтесь, не делайте. Он же чётко говорил всем послам предупреждения. А Зеленский сказал – народ, жарьте шашлыки. Ну, уже четвёртый год, как кровавые шашлыки все жарят», – рассуждал Соскин.

«Важнейший вопрос, и Трамп его постоянно подчёркивает, это деньги. Если у вас нет денег, протягивайте ножки по одёжке. Берите белые тапочки – и на кладбище. Нет денег – нет оружия, нет ничего. Украина и так банкрот, и так дефолт, но рано или поздно она должна капитулировать», – добавил укро-эксперт.

