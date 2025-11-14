Экс-соратница диктатора Зеленского: Залужный должен сидеть в тюрьме вместе с Сырским 

Игорь Шкапа.  
14.11.2025 17:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


И нынешнее, и прошлое украинское военное командование виновно в печальном положении дел с ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «В постели» заявила депутат ВР Маряьна Залужная, ярая русофобка, известная критикой украинского военного командования, передает корреспондент «Политнавигатора».

И нынешнее, и прошлое украинское военное командование виновно в печальном положении дел с ВСУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она считает, что была права, когда требовала отставки прежнего главком ВСУ Валерия Залужного, поскольку при нем в армии не появились бы позитивные изменения.

По ее словам, нынешний главком Александр Сырский сумел продавить ряд таких изменений. При этом и Сырского она не жалует и требует его отставки.

«Должен ли Залужный сидеть в тюрьме? Ну, тогда вместе с Сырским. Эта подготовка к вторжению… Александр Станиславович в общей сложности пять лет возглавлял сухопутные войска. Я это освещала, хотела подавать в суд на них. Когда вы поднимаете тему хейта, я вообще детабуизировала Валерия Федоровича, десакрализовала вопрос вооруженных сил, что там не происходит ключевых изменений и нарастают проблемы», – сказала Безуглая.

Кроме прочего, она объяснила, почему разочаровалась и в Зеленском.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить