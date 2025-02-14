Дважды обиженный. Вэнс отказался встречаться с Шольцем в Мюнхене после предложения ввести ЧП в ФРГ

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что вместо этого вице-президент США проведет переговоры с главным политическим соперником Шольца на предстоящих 23 февраля выборах, лидером правого блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем и рядом других немецких политиков правого толка.

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Отсутствие встречи с Шольцем издание называет «впечатляющим», учитывая, что Германия является принимающей стороной Мюнхенской конференции. По мнению издания, это может снизить шансы Шольца на досрочных выборах, тогда как Мерц, которого считают вероятным будущим канцлером, получит дипломатическую поддержку Вашингтона.

Американский чиновник пояснил, что встреча изначально не планировалась:

«Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером». В немецких кругах это восприняли как пренебрежение. Один из немецких политиков заявил: «Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это значит… администрация Трампа не заботится о своих союзниках».

Также Вэнс проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, главой МИД Анналеной Бербок и министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом.

Один восточноевропейский дипломат назвал ситуацию «позорной неудачей», демонстрирующей, что команда Трампа не воспринимает Германию всерьез как ключевого игрока в Европе.

Напомним, вчера сам «дважды обиженный» Шольц призвал Бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение из-за последних заявлений США по Украине.

«Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», – сказал он в видеообращении.

Как сообщает агентство dpa, канцлер предложил депутатам срочно принять резолюцию о признании войны на Украине «чрезвычайной ситуацией», что позволит выделить дополнительные средства на оборону без ущерба для других государственных расходов.

В частности, канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ. Также Шольц призвал бундестаг принять резолюцию, классифицирующую конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.

«Канцлер подчеркнул, что никакие решения о мире не могут приниматься без участия Украины и Европы, а капитуляция Украины угрожает безопасности всего континента. Мирное соглашение должно гарантировать суверенитет Украины и долгосрочную стабильность», – указано в сообщении.