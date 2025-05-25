«Доллар живее всех живых» – бывший министр-либерал и зэк

Елена Острякова.  
25.05.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы


Отсидевший 5,5 лет за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев уверен, что доллар сохранит позицию основной резервной валюты.

Об этом он заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсидевший 5,5 лет за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев уверен, что доллар...

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«Доллар сейчас «живее всех живых». Исторический экскурс показывает, что позиция доллара как основной резервной валюты мира укрепляется в периоды финансовой, геостратегической, политической ситуации. Просто, в долларе видят надежную гавань. В ситуации, когда цепочки трансакций могут разорваться – гораздо надежней иметь ту валюту, которая признается большинством участников рынка, чем ту, которая признается лишь частью участников рынка», – рассуждал Улюкаев.

Он объясняет это тем, что за долларом стоит «крупнейшая в мире экономика».

Экс-министр прогнозирует падение рубля до курса 100 за доллар.

«Я думаю, что вероятность движения к 100 гораздо больше, чем вероятность движения к 60. Большинство экспертов, в том числе, правительственных скажут, что рубль переоценен… Скорее всего, он сейчас должен быть немного слабее. Почему он крепче, чем было естественней ожидать? Потому что очень высоки ключевая ставка и вся совокупность ставок на российском денежном рынке», – сказал Улюкаев.

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