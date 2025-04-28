Для России назрела необходимость воссоздания эскадры в Индийском океане

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России следует готовиться к постоянному присутствию ее ВМС в Индийском океане.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный обозреватель Дмитрий Болтенков.

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Он отмечает, что после окончания СВО на Украине в мир хлынет военная техника, поставленная в эту страну и произведенная на подконтрольных киевскому режиму территориях, а на рынок наемников выйдет большое число людей, владеющих реальным боевым опытом.

«Можно не сомневаться, что это всё заинтересует те или иные страны или террористические организации, включая действующие в районе Индийского океана. Это может усилить напряженность или создать угрозу российскому морскому трафику и нашим гражданам. В этой связи представляется целесообразным воссоздать «Индийскую» эскадру как постоянное объединение в Индийском океане. Аналогичное объединение, возрожденное в 2013 году, уже действует в Средиземном море. Это соединение опирается на базу в сирийском порту Тартус и сыграло немалую роль в ходе операции против террористов в этой стране», – пишет Болтенков в «Известиях».

Он обращает внимание, что сейчас для Тихоокеанского флота строятся десантные корабли в Калининграде, фрегаты и корветы в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре, а во Владивостоке идет модернизация БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат.