Для России назрела необходимость воссоздания эскадры в Индийском океане
России следует готовиться к постоянному присутствию ее ВМС в Индийском океане.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный обозреватель Дмитрий Болтенков.
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Он отмечает, что после окончания СВО на Украине в мир хлынет военная техника, поставленная в эту страну и произведенная на подконтрольных киевскому режиму территориях, а на рынок наемников выйдет большое число людей, владеющих реальным боевым опытом.
«Можно не сомневаться, что это всё заинтересует те или иные страны или террористические организации, включая действующие в районе Индийского океана. Это может усилить напряженность или создать угрозу российскому морскому трафику и нашим гражданам.
В этой связи представляется целесообразным воссоздать «Индийскую» эскадру как постоянное объединение в Индийском океане. Аналогичное объединение, возрожденное в 2013 году, уже действует в Средиземном море. Это соединение опирается на базу в сирийском порту Тартус и сыграло немалую роль в ходе операции против террористов в этой стране», – пишет Болтенков в «Известиях».
Он обращает внимание, что сейчас для Тихоокеанского флота строятся десантные корабли в Калининграде, фрегаты и корветы в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре, а во Владивостоке идет модернизация БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат.
«Уже сейчас ТОФ насчитывает 10 крупных кораблей, способных решать задачи в акватории Тихого и Индийского океанов. И, соответственно, через некоторое время произойдет кардинальное усиление надводных сил Тихоокеанского флота.
Надо четко понимать, что для оперативного соединения крайне необходим свой пункт базирования. В нем будут находиться склады с запасами, судоремонтные мастерские, причалы и прочая необходимая для базирования кораблей инфраструктура. Корабли смогут сохранять свой ресурс двигателей, экипажи отдохнуть и провести необходимый ремонт. Последние годы идут переговоры о создании такого ПМТО на территории Судана в Красном море. Однако можно поискать и другие места базирования», – резюмирует автор.
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