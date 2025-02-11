Депутаты Европарламента жёстко поставили на место фон дер Ляйен и Каллас

Константин Серпилин.  
11.02.2025 22:25
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Даже если Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас пригласят на российско-американские переговоры по Украине, то только в качестве статистов.

Об этом в Европарламенте заявил болгарский депутат Петр Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас пригласят на российско-американские переговоры по...

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В ходе заседания множество парламентариев выражали возмущения, что Трамп собирается разговаривать с Москвой без ЕС.

«ЕС с самого начала должен принять полноценное участие в переговорах о прекращении огня или мирных переговорах, от их исхода будет зависеть долгосрочная безопасность Европы», – важничал литовский депутат Петрас Ауштревичиус.

Однако за пафосом последовал скепсис.

«Это разумно [переговоры], но все демократы отреагировали по-другому – они хотят войны до победы Зеленского. Хорошо, что в США возвращается нормальность, и, возможно, теперь появится возможность для окончания войны на Украине.

Если в США будет больше нормальности, то Урсуле и Кае придётся говорить о безоговорочной поддержке Украины. Возможно, пройдёт какое-то время, прежде чем эти дамы поймут, почему их не пригласили на мирные переговоры. Даже если их пригласят, они будут просто бесполезными статистами, которыми все помыкают», – сказал болгарин Петр Волгин.

С таким положением вещей согласился даже эстонский евродепутат Яак Мадисон.

«За три года много разговоров, но никаких результатов. Нет сомнений, что в ближайшие несколько месяцев начнутся переговоры о мире, так что мы к этому придём, проблема – на каких условиях.

Сегодня в Европе нет лидера, который был бы равен Трампу, Зеленскому и Путину. Урсула? Нет. Проблема в том, что европейцы любят много говорить, заключать свои собственные зелёные сделки и бороться с изменением климата.

Мы уже три года об этом говорим, а сейчас, конечно, начали кричать со всех сторон о человеческих жизнях, о том, что нам нужен мир», – констатировал Мадисон.

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