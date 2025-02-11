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Даже если Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас пригласят на российско-американские переговоры по Украине, то только в качестве статистов.

Об этом в Европарламенте заявил болгарский депутат Петр Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе заседания множество парламентариев выражали возмущения, что Трамп собирается разговаривать с Москвой без ЕС.

«ЕС с самого начала должен принять полноценное участие в переговорах о прекращении огня или мирных переговорах, от их исхода будет зависеть долгосрочная безопасность Европы», – важничал литовский депутат Петрас Ауштревичиус.

Однако за пафосом последовал скепсис.

«Это разумно [переговоры], но все демократы отреагировали по-другому – они хотят войны до победы Зеленского. Хорошо, что в США возвращается нормальность, и, возможно, теперь появится возможность для окончания войны на Украине. Если в США будет больше нормальности, то Урсуле и Кае придётся говорить о безоговорочной поддержке Украины. Возможно, пройдёт какое-то время, прежде чем эти дамы поймут, почему их не пригласили на мирные переговоры. Даже если их пригласят, они будут просто бесполезными статистами, которыми все помыкают», – сказал болгарин Петр Волгин.

С таким положением вещей согласился даже эстонский евродепутат Яак Мадисон.