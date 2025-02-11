Депутаты Европарламента жёстко поставили на место фон дер Ляйен и Каллас
Даже если Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас пригласят на российско-американские переговоры по Украине, то только в качестве статистов.
Об этом в Европарламенте заявил болгарский депутат Петр Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе заседания множество парламентариев выражали возмущения, что Трамп собирается разговаривать с Москвой без ЕС.
«ЕС с самого начала должен принять полноценное участие в переговорах о прекращении огня или мирных переговорах, от их исхода будет зависеть долгосрочная безопасность Европы», – важничал литовский депутат Петрас Ауштревичиус.
Однако за пафосом последовал скепсис.
«Это разумно [переговоры], но все демократы отреагировали по-другому – они хотят войны до победы Зеленского. Хорошо, что в США возвращается нормальность, и, возможно, теперь появится возможность для окончания войны на Украине.
Если в США будет больше нормальности, то Урсуле и Кае придётся говорить о безоговорочной поддержке Украины. Возможно, пройдёт какое-то время, прежде чем эти дамы поймут, почему их не пригласили на мирные переговоры. Даже если их пригласят, они будут просто бесполезными статистами, которыми все помыкают», – сказал болгарин Петр Волгин.
С таким положением вещей согласился даже эстонский евродепутат Яак Мадисон.
«За три года много разговоров, но никаких результатов. Нет сомнений, что в ближайшие несколько месяцев начнутся переговоры о мире, так что мы к этому придём, проблема – на каких условиях.
Сегодня в Европе нет лидера, который был бы равен Трампу, Зеленскому и Путину. Урсула? Нет. Проблема в том, что европейцы любят много говорить, заключать свои собственные зелёные сделки и бороться с изменением климата.
Мы уже три года об этом говорим, а сейчас, конечно, начали кричать со всех сторон о человеческих жизнях, о том, что нам нужен мир», – констатировал Мадисон.
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