День триумфа Безоса и большой печали для NASA

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Вечером 14 апреля шестеро американок сгоняли к границе космоса по-быстрому на частном коммерческом корабле New Sheppard (назван в честь первого американского астронавта) основателя Amazon Джеффа Безоса, и, проведя в полете 11 минут, успешно вернулись на грешную землю.

Судя по звездному составу космических туристок, среди которых явно выделялись невеста Безоса, журналистка Лорен Санчес и популярная певица Кэти Перри, полет был затеян с целью пиара в духе «Летайте самолетами Аэрофлота».

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Попутчицы Санчес и Перри тоже были набраны не с улицы. Компанию им составили: Айша Боу (глава STEMBoard и астроинженер NASA в прошлом), кинопродюсер Кэриэнн Флинн, журналистка CBS Гейл Кинг и общественная активистка Аманда Нгуен, которую, было дело, выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Все говорит о том, что, посылая к границам космоса столь яркую команду селебритиз, Безос пошел ва-банк, ибо в случае аварии предприятие мультимиллиардера, заточенное на космические покатушки, могло с треском рухнуть. Однако все обошлось, а первой покинувшая капсулу New Shepard певица Кэти Перри, страстно облобызала землю, как будто вернулась, как минимум, из путешествия на Альфу Центавра.

Подоспевшим журналистам CNN экзальтированная певица заявила, что кратковременное космическое путешествие превзошло все её ожидания и призвала всех повторить её экспириенс, если будет шанс.

Про стоимость билета певица умолчала.

Первая реакция прессы свелась к восторженным воплям, будто Америке удалось повторить подвиг Валентины Терешковой, отправив в космос чисто женский экипаж. Если же сравнивать полет первой женщины-космонавта с кратковременным полетом шести американских дамочек, то, с учетом разделяющих эти события 62 лет, «подвиг» группы американских знаменитостей выглядит бледновато.

Судите сами. Валентина Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6» 12 июня 1963 года и совершила 48 витков вокруг Земли, проведя в полете 2 суток 22 часа 50 минут. Дальность полета составила почти 2 миллиона километров.

Необходимо заметить, что полет Терешковой состоялся на заре пилотируемой космонавтики, основанной на безнадежно устаревших на сегодняшний день технологиях.

К примеру, переделанная в космическую, американская баллистическая ракета Titan, доставившая в космос первых «настоящих» астронавтов, терпела аварию при каждом пятом запуске, что на сегодняшний день совершенно неприемлемо.

Кроме того, Терешкова совершила совместный полет: двумя днями ранее в космос был запущен корабль «Восток-5» с Валерием Быковским. Их корабли сближались на орбите, проводили совместные сеансы связи и копили опыт пилотируемых полетов в космос. В отличие от комфортной посадки космических туристок, возвращение космонавтов кораблей «Восток» завершалось катапультированием и парашютным приземлением. Риски и сложность несоизмеримые.

Подозреваем, что, если бы людям 1963 года рассказать о том, что через 60 с лишним лет кто-то будет тратить деньги на суборбитальные прыжки вместо полета к звездам, широкие слои общественности могло настигнуть глубочайшее разочарование.

В самом деле, если с чем и можно сравнить полет шести дамочек, то с первыми полетами американских астронавтов по программе «Меркурий — Рэдстоун». Первый американский астронавт Алан Шепард совершил, как тогда называли в прессе, «лягушачий прыжок» за пределы атмосферы, причем длительность этих прыжков была практически одинакова с полетом корабля New Shepard.

Алан Шепард

Кстати, на кораблике Безоса к границам космоса знаменитости летали и раньше. К примеру, одной из туристок стала 82-летняя летчица Уолли Фанк, в начале 1960-х входившая в группу астронавтов проекта «Меркурий», но так и не слетавшую в космос по причине закрытия программы. Чуть позже в капсуле New Shepard в космос сгонял 90-летний актер Уильям Шаттнер, сыгравший капитана Кирка в культовом сериале «Стартрек».

Необходимо отметить, что эйфория от чисто дамского полета к границе атмосферы продержалась в США менее суток. Уже на следующий день на Безоса и его проект, а также на астронавток обрушились тонны ненависти либеральной прессы.

Бесчисленные экоактивисты и, особенно, экоактивистки, обвинили Безоса, его команду Blue Origin, а также звездных туристок в оплевывании зеленой повесточки. Дескать, одна минута их полета обошлась в миллион долларов (всего, надо понимать, $11 млн), которые можно было полезно потратить на борьбу за экологию.

Полыхание зеленых задниц наводило на мысли, что либерда не простила появление Безоса с Санчес на инаугурации Дональда Трампа.

Вздорность доводов наемных экоактивистов тем более вздорна, если знать параметры ракеты-носителя, доставляющей корабль New Shepard к границе атмосферы. Это одноступенчатая многоразовая ракета, с водородно-кислородными двигателями. Куда уж экологичнее…

Кроме того, известно, что команда Blue Origin довольно успешно ведет разработки двигателя, работающего на метане и кислороде, который тоже довольно экологичен, хотя и дает выхлоп углекислого газа в атмосферу.

В общем, за суборбитальные туры, предлагаемого Безосом, можно быть спокойными. Раз уж деляга позволил забраться на 100 км вверх своей невесте в компании знаменитостей, то безопасность на уровне, и можно заносить деньги за 11 минут острых ощущений с невесомостью, особенно если учесть, что это был одиннадцатый полет New Shepard.

Тем временем, ближайшее будущее для космического агентства США выглядит совсем не радужно.

В день старта космических туристок Трамп объявил о радикальном урезании финансирования NASA.

Больше всего пострадает научное управление агентства, которое отвечает за проекты в области исследования Земли, других планет, Солнца и астрофизики в целом.

Предлагается отменить проект нового космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Проект бюджетного предложения Белого дома уже направлен в NASA.

Трамп в очередной раз демонстрирует непоследовательность своих поступков, поскольку ранее он обещал осыпать космическую программу США долларами, но в результате обкорнал наиболее успешные проекты NASA.

Не исключено, что деляга Трамп, ярый адепт частной инициативы, урезал программы государственного космического агентства в пользу проектов Илона Маска или даже по просьбе последнего, полагая, что команда «уважаемых деловых людей» в скором времени воздвигнет звездно-полосатый флаг на самой высокой вершине Марса.