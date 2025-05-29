Даже если Германия передаст Украине все имеющиеся на вооружении ФРГ 600 ракет «Таурус», они станут болезненными, но не решающими на поле боя. Украина же рискует получить в лучшем случае «Орешник» по Киеву в ответ на попытку ударить по Москве.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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