Даже все запасы «Таурус» не помогут Украине, но накличут беду на Киев – болгарский политикксперт
Даже если Германия передаст Украине все имеющиеся на вооружении ФРГ 600 ракет «Таурус», они станут болезненными, но не решающими на поле боя. Украина же рискует получить в лучшем случае «Орешник» по Киеву в ответ на попытку ударить по Москве.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еще раз, вопрос в количестве. Есть ли, во-первых, большое количество, которое они в состоянии дать. И во-вторых, есть ли возможность это количество запустить. И это количество будет геймченжером? Сейчас обсуждают цифру 150, даже если будут 600 – это все, что имеется на вооружении в Германии…
Так это, это пару недель при нынешней интенсивности военных действий… Да, это будет неприятно, это будет ужасно, часть из них будут сбиты, часть достигнут, будет что обсуждать, будет опять какой-то там Саратов, какие-то там стратеги, какие-то склады, какие-то объекты, Кремль могут бабахнуть по Белокаменной, могут. Дальше что, после этого что?
А после этого «Орешник», если не ТЯО. Я боюсь, что они будут не по Берлину. Если «Таурус» достигнет до Кремля или до Москвы, будет «Орешник» по городу-герою Киев. И что? Что получили? Мы пытаемся поменять условия игры, мы пытаемся поменять условия фронта, мы пытаемся сохранить либо отвоевать что-то. На что это годится?», – заявил Пасков.
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