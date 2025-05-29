Даже все запасы «Таурус» не помогут Украине, но накличут беду на Киев – болгарский политикксперт

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если Германия передаст Украине все имеющиеся на вооружении ФРГ 600 ракет «Таурус», они станут болезненными, но не решающими на поле боя. Украина же рискует получить в лучшем случае «Орешник» по Киеву в ответ на попытку ударить по Москве.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Германия передаст Украине все имеющиеся на вооружении ФРГ 600 ракет «Таурус», они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще раз, вопрос в количестве. Есть ли, во-первых, большое количество, которое они в состоянии дать. И во-вторых, есть ли возможность это количество запустить. И это количество будет геймченжером? Сейчас обсуждают цифру 150, даже если будут 600 – это все, что имеется на вооружении в Германии…

Так это, это пару недель при нынешней интенсивности военных действий… Да, это будет неприятно, это будет ужасно, часть из них будут сбиты, часть достигнут, будет что обсуждать, будет опять какой-то там Саратов, какие-то там стратеги, какие-то склады, какие-то объекты, Кремль могут бабахнуть по Белокаменной, могут. Дальше что, после этого что?

А после этого «Орешник», если не ТЯО. Я боюсь, что они будут не по Берлину. Если «Таурус» достигнет до Кремля или до Москвы, будет «Орешник» по городу-герою Киев. И что? Что получили? Мы пытаемся поменять условия игры, мы пытаемся поменять условия фронта, мы пытаемся сохранить либо отвоевать что-то. На что это годится?», – заявил Пасков.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить