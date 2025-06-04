Даже нацист Билецкий отказался говорить о «победе Украины»
Украина может завершить войну, постаравшись сделать это на максимально эффективных для себя условиях, но это не будет победой.
Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам главное после этого определить национальный проект и не разорвать страну уже после окончания войны. Я не хочу сейчас, я считаю, что мне не нужно каждый раз тост за победу. Я не буду говорить «победу». Я буду говорить окончание войны на данную минуту с максимально эффективным для нас результатом.
Потому что победа в любом случае (сейчас начинаются эти трактовки) – была бы восстановлением границ. Так вот мы можем закончить войну. После этого нам надо не разорвать страну», – заявил Билецкий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: