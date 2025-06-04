Даже нацист Билецкий отказался говорить о «победе Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина может завершить войну, постаравшись сделать это на максимально эффективных для себя условиях, но это не будет победой.

Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.