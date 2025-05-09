Даже если бы РФ согласилась, евроконтингент струсит встать на линии фронта – Зе-политолог

Собранная из западных стран «коалиция желающих» готова ввести военный контингент на Украину куда угодно, кроме передовой.

Об этом на канале «Сейчас» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«А кто будет контролировать эту демилитаризованную зону? Келлог говорит, «коалиция желающих»? Скажу сразу – это не сработает. Я допускаю, что Келлог мог это сказать, это украинская позиция, которую принимает Кит Келлог. Но уже официально известно, что Россия будет категорически против, чтобы в роли (тем более, контролёров с обеих сторон) выступали представители «коалиции желающих».

Да и сами они, напомню, не дают согласие на то, чтобы быть присутствующими на линии соприкосновения. Они готовы присутствовать в тылу, где-то там в Одессе, во Львове, даже в Киеве, но не на линии соприкосновения», – сказал Фесенко.