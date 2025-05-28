«Дальше ГДР не пойдём» – геостратег об интересах России в Европе

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Восточная Европа, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для становления и укрепления России необходимо присоединять или сделать союзниками всю Новороссию, часть Средней Азии и Центральную Европу.

Об этом на своём канале заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для становления и укрепления России необходимо присоединять или сделать союзниками всю Новороссию, часть Средней...

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«С точки зрения привлекательности и перспектив, нам обязательно нужно, с точки зрения России, для ее расширения, становления, укрепления, нам необходима вся Новороссия, от Чернигова до Одессы.

Не здесь и сейчас. Некоторые территории можно забрать будет позже, Украина начнет разваливаться. Когда вопрос легитимности будут решать, будут проводить референдумы, выборы и прочее-прочее, там много чего в конституцию заложат. Это образование долго не просуществует», – сказал Школьников.

Он подчеркнул, что интересы России также лежат в Восточной и Центральной Европе.

«Нам более-менее нужны Балканы, Восточная Европа, север Казахстана. Это вот второй приоритет.

Третий приоритет – Закавказье, может быть остальные территории, отдельные анклавы в Средней Азии, не больше. Западный Туркестан уже для нас не нужен.

Центральная Европа, часть ее, и Восточная Европа – да, нужны. Но давайте так, дальше территории бывшей ГДР в 28-30 году мы вряд ли пойдем. Там население слишком чуждое, не готовое. Им ближе ультралиберальные воззрения, чем мы.

По Австрии вопрос. Если возможно – заберем», – подытожил геостратег.

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