«Дальше ГДР не пойдём» – геостратег об интересах России в Европе

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Для становления и укрепления России необходимо присоединять или сделать союзниками всю Новороссию, часть Средней Азии и Центральную Европу.

Об этом на своём канале заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения привлекательности и перспектив, нам обязательно нужно, с точки зрения России, для ее расширения, становления, укрепления, нам необходима вся Новороссия, от Чернигова до Одессы. Не здесь и сейчас. Некоторые территории можно забрать будет позже, Украина начнет разваливаться. Когда вопрос легитимности будут решать, будут проводить референдумы, выборы и прочее-прочее, там много чего в конституцию заложат. Это образование долго не просуществует», – сказал Школьников.

Он подчеркнул, что интересы России также лежат в Восточной и Центральной Европе.