Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока, несмотря на издержки, должны ужесточать санкции до тех пор, пока российская экономика полностью не деградирует.

Об этом в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Диктатор уверяет, что недостаточно максимально снизить, перекрыть теневой флот и тотально закрыть банковскую систему, а «взять на борт» те страны, которые покупают дешевый российский газ.

«Дайте им такой же газ. Обрежьте всё, введите тотальные санкции. Деградация их экономики ускорится. И тогда предлагайте наш план», – сказал Зеленский.

Плюс, говорит он, нужно параллельно передавать Киеву оружие.

«Вы дадите оружия, которым мы уничтожим всю российскую энергетику, все военные заводы. И кроме экономики, у них будет падать возможность изготавливать оружие», – добавил диктатор.

По его мнению, нужны также санкции или серьёзные льготы ряду западных компаний.