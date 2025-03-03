«Дайте оружие. И мы уничтожим российскую энергетику»: Зеленский в Лондоне выдал новый план
Страны западного блока, несмотря на издержки, должны ужесточать санкции до тех пор, пока российская экономика полностью не деградирует.
Об этом в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Диктатор уверяет, что недостаточно максимально снизить, перекрыть теневой флот и тотально закрыть банковскую систему, а «взять на борт» те страны, которые покупают дешевый российский газ.
«Дайте им такой же газ. Обрежьте всё, введите тотальные санкции. Деградация их экономики ускорится. И тогда предлагайте наш план», – сказал Зеленский.
Плюс, говорит он, нужно параллельно передавать Киеву оружие.
«Вы дадите оружия, которым мы уничтожим всю российскую энергетику, все военные заводы. И кроме экономики, у них будет падать возможность изготавливать оружие», – добавил диктатор.
По его мнению, нужны также санкции или серьёзные льготы ряду западных компаний.
«Также нужно закончить историю с тем, что детали к ракетам, чипы, много разных технологий, передаю России бизнесы разных стран. Все компании известны. Запретить им продавать это всё русским. Контролировать эти потоки. Скажу честно, это сложная работа, но уже известно, кто это делает.
И население Путина будет недовольно, когда ракеты не смогу лететь. У него начнутся большие проблемы с финансированием социалки, внутренних институтов, и так далее. А он боится именно этого – внутренних вызовов. И кстати, каким образом он может запретить партнёрам размещать контингент?» – считает Зеленский.
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