CNN: Путин требует капитуляции Украины. У Трампа нет выбора

Михаил Рябов.  
05.08.2025 14:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1323
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Путин продолжает отказываться от уступок Западу по вопросу конфликта вокруг Украины, пишет CNN.

«Его последние максималистские требования равносильны капитуляции Украины», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Владимир Путин продолжает отказываться от уступок Западу по вопросу конфликта вокруг Украины, пишет CNN....

Авторы настаивают: от исхода противостояния на Украине зависят не только президентские перспективы Дональда Трампа, но и баланс сил во всем мире.

«Его исход определит европейскую безопасность и воинственность Китая в следующем десятилетии. Китай это понимает и заинтересован в том, чтобы Россия победила. Европа это понимает и вооружается», – пишет CNN.

Какими бы ни были личные взгляды Трампа на Владимира Зеленского и Украину, «самый влиятельный пост в мире не всегда предполагает выбор», говорится в материале.

Именно поэтому «США менее чем за месяц перешли от приостановки военной помощи Украине к угрозам применить ядерное оружие против России».

«Трамп не может усидеть на двух стульях… это отражение суровой реальности, и эту войну следует рассматривать как войну Трампа», – резюмирует CNN.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить