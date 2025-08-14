Царёв обрисовал фантастический сценарий с добрым Трампом и полезным «воздушным перемирием»

Обычно сдержанно оценивающий ситуацию экс-депутат Верховной рады Олег Царев озвучил оптимистический для России сценарий, которым могут закончиться переговоры на Аляске.

Об этом он сказал в интервью «Свободной прессе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Трампа есть возможность, как дальше двигаться. Вот представьте себе тот сценарий, который самый вероятный – встречаются Трамп и Путин, объявляют о воздушном перемирии, выдают это как за большую победу, и война на фронте продолжается.

Трамп может сказать о том, что, поскольку ударов по территории России больше не намечается, мы прекращаем передачу разведданных. Поскольку Украина не согласилась на то, чтобы закончить военные действия и передать часть территории Донбасса России, то мы полностью прекращаем поставку оружия даже за деньги.

Может такое быть? Может», – заявил Царев.