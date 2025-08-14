Царёв обрисовал фантастический сценарий с добрым Трампом и полезным «воздушным перемирием»

Анатолий Лапин.  
14.08.2025 12:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 763
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Обычно сдержанно оценивающий ситуацию экс-депутат Верховной рады Олег Царев озвучил оптимистический для России сценарий, которым могут закончиться переговоры на Аляске.

Об этом он сказал в интервью «Свободной прессе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обычно сдержанно оценивающий ситуацию экс-депутат Верховной рады Олег Царев озвучил оптимистический для России сценарий,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Трампа есть возможность, как дальше двигаться. Вот представьте себе тот сценарий, который самый вероятный – встречаются Трамп и Путин, объявляют о воздушном перемирии, выдают это как за большую победу, и война на фронте продолжается.

Трамп может сказать о том, что, поскольку ударов по территории России больше не намечается, мы прекращаем передачу разведданных. Поскольку Украина не согласилась на то, чтобы закончить военные действия и передать часть территории Донбасса России, то мы полностью прекращаем поставку оружия даже за деньги.

Может такое быть? Может», – заявил Царев.

Отметим – пока что для подобного оптимизма, увы, немного оснований – учитывая, что обычно Трамп шел на уступки, испытывая давление глобалистов, лоббистов ВПК и «евроатлантического сообщества».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить