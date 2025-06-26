«Было неприятно смотреть»: бесстыдной лестью Трампу Рютте заставил гостей Гааги сконфуженно ерзать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg пишет о том, что организаторы саммита НАТО в Гааге организовали Трампу прием, достойный короля.

«Подушки были взбиты в Доме в лесу, как называют королевский дворец. Король Виллем-Александр принимал у себя на ночь особого гостя, которому предстояла ключевая роль в тщательно продуманной хореографии, разворачивающейся в Гааге на саммите НАТО с единственной целью — не дать Дональду Трампу выйти из крупнейшего в мире военного альянса. Он и его соотечественник Марк Рютте тщательно рассадили гостей — итальянка Джорджа Мелони, любимица Трампа, была посажена рядом с ним. Наряду с обжаренным тунцом и телячьим филе, в честь одного из гостей были поданы лестные комплименты», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Рютте встал и посмотрел прямо на президента США. «Сегодня я рад объявить, что НАТО уже добавила 1 триллион долларов к расходам на оборону за последнее десятилетие», — сказал Рютте собравшимся лидерам. «Господин президент, дорогой Дональд, это благодаря вам, что вы подтолкнули нас».

«Когда он собирал лидеров на единственное пленарное заседание саммита, присутствующим было сказано оставить свои телефоны за пределами зала и ограничить вступительные речи тремя минутами. Увидев, как Трамп ранее уходил с заседаний, все поняли, что президент не любит затянутых мероприятий и собраний. Трампу было предоставлено неограниченное время. Он говорил 8 минут», – отмечает агентство.

За огромным круглым столом саммита Трамп сидел рядом с премьером Великобритании Киром Стармером — еще одним лидером, который знает, что монархи впечатляют республиканского президента, и который лично вручил ему приглашение от короля Карла III.

Один из присутствующих на саммите сказал, что Трамп заявил, что не понимает, почему некоторые страны не хотят инвестировать в свою оборону. Его послание было таким: покупайте оружие только у США.

Совместные усилия окупились, пишет Блумберг. Трамп проснулся в отличном настроении и написал в соцсетях о завтраке в «прекрасных Нидерландах» с «великолепными» хозяевами. «Мы с ними до конца», — сказал сияющий Трамп по прибытии на форум, садясь рядом с Рютте.

«Это был нелегкий путь. Рютте получил то, что хотел, но Трамп заставил его потрудиться», – пишет агентство.

До прибытия в Гаагу он неоднозначно относился к обязательствам США по статье 5 — центральному принципу альянса, гласящему, что нападение на одного является нападением на всех. В полете Трамп лихорадочно печатал на своем iPhone в самолете Air Force One, публикуя серию постов, которые все больше тревожили чиновников НАТО, готовившихся раскатать для него красную ковровую дорожку.

В одном из них он нанес прямой удар по Испании, которая подрывала усилия Рютте, чтобы все страны обязались тратить 5% своего ВВП на оборонные расходы. Это обязательство, которое требовало некоторых манипуляций с цифрами, чтобы сработать, было важной частью «очаровательной» кампании НАТО, и премьер-министр Испании Педро Санчес не поддержал ее.

В другом случае Трамп слил личное текстовое сообщение от Рютте, льстивый тон которого заставил некоторых чиновников сконфуженно заерзать.

«Но всем было понятно, что бесстыдная лесть стала modus operandi — и, по сути, дипломатической стратегией — для европейских лидеров в общении с Трампом, даже если это дает неоднозначные результаты», – указывает агентство.

Иногда Рютте намазывал такой толстый слой грубой лести, что на это было неприятно смотреть, отмечает Блумберг.

Сидя рядом с президентом перед фотографами, он наблюдал, как Трамп рассказывал, как он заставил Иран и Израиль прекратить боевые действия. «Папочка иногда вынужден использовать крепкие выражения», — сказал Рютте, смеясь, имея в виду ругательства, которыми Трамп обрушился на нарушителей перемирия.