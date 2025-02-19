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Формат «Большой двадцатки» удобен для того, чтобы постепенно приучать Запад к совместной работе на основах взаимоуважения.

Об этом с трибуны Госдумы РФ заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из других многосторонних площадок отмечу «группу двадцати». Заседания министров иностранных дел в этом формате состоятся буквально завтра и послезавтра в южноафриканском Йоханнесбурге. В «двадцатке», совместно с единомышленниками по БРИКС и из других государств глобального Юга, нам удаётся купировать попытки Запада украинизировать повестку дня, навязать дискриминационные решения в области экономики, торговли, финансов и климата», – сказал Лавров.