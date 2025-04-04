Будановцы готовили теракт со смертником в столичной военчасти – СК РФ

Максим Столяров.  
04.04.2025 12:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина


ГУР Украины завербовало военнослужащего одной из военчастей столичного региона РФ, которому была обещана «эвакуация детей в западные страны», если он, надев на себя взрывчатку, совершит самоподрыв рядом с указанными целями.

Об этом сообщили в СК РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ГУР Украины завербовало военнослужащего одной из военчастей столичного региона РФ, которому была обещана «эвакуация...

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Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего военнослужащего по признакам преступлений приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконные приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, военнослужащий является участником запрещённого в РФ террористического сообщества. В одной из социальных сетей с ним был установлен контакт сотрудниками ГУР Украины, от которых в марте этого года он получил предложение совершить террористический акт в столичном регионе.

Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей Министерства обороны России. 2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России. Он задержан и допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта.

«Познакомился в «телеграм» с человеком, который представился сотрудником разведки Украины, который мне сказал совершить диверсию. Я должен был обмотать себя взрывчаткой и где-то совершить самоподрыв рядом с целями на территории своей части. Мне за это обещали эвакуацию детей в западные страны. 2 апреля при изъятии тайника, в котором была подготовлена взрывчатка, меня задержали. Вину признаю», – говорит на видеокадрах задержанный.

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