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Великобритания может разместить свои войска в Украине на пять лет, чтобы не допустить нового вторжения России, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на некие осведомленные источники.

По словам конфидентов издания, военные займутся обучением и восстановлением ВСУ. При этом они будут сотрудничать с миротворческими контингентами других западных стран и находиться «под руководством Европы».

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Помимо отправки сухопутный войск, Великобритания намерена обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. Сколько всего военных Лондон планирует направить для поддержки Киева, не уточняется, но они будут выводиться поэтапно в течение пяти лет, отметили собеседники The Telegraph.

Отмечается, что отправка миротворцев в Украину обсуждалась 10 апреля на встрече министров обороны 30 стран. Примечательно, что мероприятие прошло в штаб-квартире НАТО без участия США. Усилия по формированию «коалиции желающих» направить войска в Украину возглавили Великобритания и Франция.

По данным агентства AFP, лишь шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Европейские чиновники рассказали агентству, что омимо Лондона и Парижа, к миротворческой миссии согласились присоединиться прибалтийские страны.

Другие участники встречи поставили вопрос о цели размещения войск.

«Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия и чем мы будем заниматься. Будем ли мы миротворцами, силами сдерживания или обеспечения безопасности», — отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Тем временем Bloomberg объясняет, что «коалиции желающих» мешает дальше двигаться отсутствие американских гарантий защиты для миротворцев в случае их столкновения с российскими войсками.

«Коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку она не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности, говорят люди, знакомые с вопросом.

Министры обороны этой группы собирались вчера в Брюсселе на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужны ли миротворческим силам, «подпорки» со стороны США, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США, резюмирует агентство.

Известный своей критикой “западных партнеров Украины” депутат Рады Максим Бужанский не преминул поставить европейцам в пример Китай.