Бронированные «роллс-ройсы» не прижились в степях Украины

Немецкие танки «Леопард-2» не оказали существенной помощи ВСУ из-за своей сложности.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леопард-2» – это отличный танк. Это своего рода роллс-ройс среди танков. Но у него есть ряд проблем, которые были выявлены в Украине. Те из нас, кто много изучал этот танк, не слишком удивлены. Это отличные танки, но их очень мало. И он очень сложный в техническом плане. На его освоение уходит много времени. Он очень похож на британский «Челленджер-2», на котором я провел много тысяч часов. Но даже мне, опытному командиру танка понадобилось несколько недель или месяцев, чтобы научиться им управлять. А у украинцев, которые не располагают таким временем, есть украинские солдаты. Из-за того, что это такая технически сложная машина, ее не так просто починить. Это просто противоречит здравому смыслу», – сказал Де Бреттон Гордон.