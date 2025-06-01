Британский министр в Одессе обещает провал переговоров в Стамбуле

Владимир Гладков.  
01.06.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мирные переговоры окажутся безрезультатными якобы потому, что страны западного блока не прекратят вооружать Украину.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил младший министр по вопросам безопасности Британии Том Тугендхат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные переговоры окажутся безрезультатными якобы потому, что страны западного блока не прекратят вооружать Украину....

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«Сейчас у нас есть очень простой выбор на этих переговорах. Будем ли мы отстаивать страны, которые отстаивают свободу? Или мы склонимся перед диктатором, чей аппетит будет только расти с тем, чем больше он ест?

Я думаю, что ответ очень прост. Мы знаем, что будет на этих переговорах. Ничего неожиданного, абсолютно никаких сомнений. Это будет просто фарс и пустая трата времени.

Но мы должны это сделать, чтобы все увидели, что Украина сделала все возможное. Вот почему я полностью поддерживаю президента Зеленского в том, что он идет на эти переговоры», – сказал Тугендхат.

Тем не менее, он пообещал саботировать ключевые требования России, и тем самым сорвать переговоры.

«Но я также поддерживаю всех, кто, как Мерц и мы, делает все возможное, чтобы эти переговоры не привели к разоружению Украины», – подытожил министр.

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