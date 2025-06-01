Британский министр в Одессе обещает провал переговоров в Стамбуле
Мирные переговоры окажутся безрезультатными якобы потому, что страны западного блока не прекратят вооружать Украину.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил младший министр по вопросам безопасности Британии Том Тугендхат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас у нас есть очень простой выбор на этих переговорах. Будем ли мы отстаивать страны, которые отстаивают свободу? Или мы склонимся перед диктатором, чей аппетит будет только расти с тем, чем больше он ест?
Я думаю, что ответ очень прост. Мы знаем, что будет на этих переговорах. Ничего неожиданного, абсолютно никаких сомнений. Это будет просто фарс и пустая трата времени.
Но мы должны это сделать, чтобы все увидели, что Украина сделала все возможное. Вот почему я полностью поддерживаю президента Зеленского в том, что он идет на эти переговоры», – сказал Тугендхат.
Тем не менее, он пообещал саботировать ключевые требования России, и тем самым сорвать переговоры.
«Но я также поддерживаю всех, кто, как Мерц и мы, делает все возможное, чтобы эти переговоры не привели к разоружению Украины», – подытожил министр.
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