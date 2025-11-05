Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад проигрывает информационную войну России, которая завоевывает симпатии в странах третьего мира. К такому выводу приходит британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, на Западе, когда-то умели играть грязно — и во времена холодной войны делали это мастерски. Сегодня же серую зону и гибридные методы ведения войны мы оставляем России, которая выигрывает информационную войну. Европейская гордость за то, что мы «играем по правилам», может оказаться ахиллесовой пятой демократии», – пишет газета.

Автор находит виновного – Дональда Трампа, который лишил финансирования медиа, использовавшиеся Западом во время «холодной войны».

«Как предупреждает Королевский институт объединенных служб, Запад не смог «выработать значимый ответ или усилить свой охват общественности… для противодействия российским усилиям по дезинформации». Потому что Россия завоевывает сердца и умы не только в Европе, но и на глобальном Юге», – продолжает издание.

Правда, британское медиа не рискует признать, что Россия завоевывает популярность потому, что бросила вызов Западу, а пытается уверить, что это происходит благодаря «фабрикам троллей, кибератакам, дипфейкам и кампаниям фейковых новостей».

Сам себе противореча, автор пишет: успех сопутствует России «в регионах, где Запад потерял моральную высоту».

Газета, по всей видимости, считая, что оголтелой антироссийской кампании в западных СМИ недостаточно, предлагает ее усилить.