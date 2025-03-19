Британия и Франция панически боятся, что с Украины пойдут гробы с их солдатами

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Страны Европы, которые сегодня выступают ястребами и угрожают отправить войска на Украину, не станут это делать без соответствующего решения американцев.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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