Британия готовит для России войну на несколько фронтов

Британские спецслужбы подготавливают почву для того, чтобы после Украины втянуть Россию в другие конфликты, причем на несколько фронтов. Для этого идет работа в направлении Прибалтики и Средней Азии.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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