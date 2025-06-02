Британия готовит для России войну на несколько фронтов
Британские спецслужбы подготавливают почву для того, чтобы после Украины втянуть Россию в другие конфликты, причем на несколько фронтов. Для этого идет работа в направлении Прибалтики и Средней Азии.
Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У них же там следующие планы есть – и Балтика, которую они тоже готовы, если что, кинуть нам под ноги. Тоже будут какие-нибудь провокации, еще что-то, Финляндию могут бросить, а самое главное к чему готовятся, и долго, и хорошо – это Средняя Азия – там-то люди никогда не кончатся. Финны, эстонцы – это понятно, это на один день, на один зуб, а Средняя Азия – это мечта Англии, столкнуть нас со всей Средней Азией.
Отсюда и работа с националистами с той и с другой стороны, потому что, когда наши националисты говорят, что MI6 стоит за всеми джихадистами бородатыми, что делается англичанами гигантское подполье в средней Азии для работы против нас – это все совершенно правильно», – завил Матвейчев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: