Британцев подстрекают подставиться под российские ракеты на украинском аэродроме

Игорь Шкапа.  
21.08.2025 14:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 233
 
Великобритания, Д.Б., Дзен, Украина


Иностранные контингенты на Украине должны размещаться на военных объектах, чтобы обезопасить их от ударов России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий предложил представить ситуацию, что Британия размещает своих солдат на украинском аэродроме, который ВС РФ «пытаются раздолбать регулярно» (по всей видимости, имеется в виду Староконстантинов), и поинтересовался, «решатся ли москали ударить по британскому флагу».

«Это некая форма защиты. И неважно, сколько там в этот конкретный момент будет британских солдат. И если таких объектов по территории Украины будет много, а на это, собственно, и делается расчет, то вот тогда у России возникает вопрос: или делать вид, что они ничего не знают и бомбить дальше? И, если будет удар по условным британским войскам, это будет означать, что в данном случае красную линию пересечет Кремль, а последствия этого пересечения для него могут быть очень-очень плохими», – ухватился за идею Огрызко.

Он надеется, что Британия не ограничится лишь выражением сочувствия семье погибших.

«Поэтому думаю, что этот первый шаг был бы колоссально важным именно с политической точки зрения. А, если будет первый шаг, то потом будет и второй», – подстрекает русофоб.

